الانتهاء من أعمال مشروع إعادة تغطية مصرف مدينة بلبيس

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالشرقية، انتهاء الأعمال الخاصة، بمشروع إعادة تغطية مصرف بلبيس.

وشاركت الشركة في المشروع بالتعاون مع الأجهزة المعنية بعد دراسة متكاملة ووافيه لكافة جوانب المشروع وتوفير كافة الامكانيات والطاقات البشرية والفنية لسرعة بدء الأعمال لإزاله كافة العقبات التي قد تعوق سير العمل بالمشروع والتي تتمثل في: نقل خط طرد قطر 800 مم GRP الخاص برافع صرف صحي الغندور الرئيسي والذي يقوم باستقبال تصرفات رافع فرعي سعدون وتغييره لخط بولي ايثيلين قطر 1000 مم.

ونقل خط مياه قطر 12 بوصة، ونقل خط قطر 8 بوصات والمغذي لمدينة بلبيس بالكامل، ونقل خط انحدار كامل بالبيارات قطر 12 بوصة، والحفاظ علي خط مياه قطر 1200 مم والمغذي لكافة الوحدات المحلية بمركز بلبيس دون المساس به.

وأكد المهندس فتحي فوزي مستشار رئيس مجلس الإدارة، إنه تم الإعداد للمشروع بدقه وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة والذي شدد على توفير كافة الامكانيات والقدرات الفنية والطاقات البشرية اللازمة لإتمام كافة أعمال نقل الخطوط بدقه وكفاءه عالية والذي استغرق 13 يوما وعلى مدار 24 ساعة تحت اشراف ومتابعه مهندس محمد جمال مدير عام فرع بلبيس والحرص الدائم لعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين من مياه الشرب أو الصرف الصحي وبدون اي تلفيات تذكر.

هذا وقد اثني المهندس عامر كمال أبو حلاوة بالدور الكبير والمتميز والذي قامت به فرق العمل المشاركة بالمشروع.