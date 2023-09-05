الاستماع لأقوال المصابين فى حادث تصادم سيارتين أسفر عن مصرع 4 أشخاص بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث تصادم سيارتين، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 8 آخرين، لكشف ملابسات الحادث، كما تم معاينة مكان الواقعة، وإعداد تقرير بحجم التلفيات التي لحقت بالسيارتين، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن سيارتين إحداهما محملة بعدد من العمال، اصطدما بطريق قرية الودي في الصف، مما أدى لمصرع وإصابة الضحايا، وتم إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بطريق قرية الودي، بمنطقة الصف.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة تصادم سيارتين نقل بينهما سيارة يستقلها عددا من العمال، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 8 آخرين.

نقلت سيارات الإسعاف، الضحايا لمستشفى الصف المركزي، كما تم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.