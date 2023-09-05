الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتخصيص مقعد دائم لأفريقيا بمجلس الأمن

كتبت : هند المغربي

دعا أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة إلى تخصيص حافز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بقيمة لا تقل عن 500 مليار دولار سنويا لمساعدة البلدان النامية على الاستثمار.

وشدد أمين عام الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي علي هامش "قمة أفريقيا للمناخ" بالعاصمة الكينية نيروبي علي ضرورة الحاجة إلى نظام مالي دولي يتمتع ببنية تحابي البلدان النامية بشكل عام، وخاصة البلدان الأفريقية، مضيفا: "نحتاج إلى إصلاح مجلس الأمن بحيث تحصل أفريقيا أخيراً على مقعد دائم واحد على الأقل".

وأشار جوتيريش إلى أنه تم إنشاء المؤسسات العالمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية عندما كانت العديد من البلدان الأفريقية لا تزال تحكمها القوى الاستعمارية ولم تكن حتى على الطاولة، مضيفا: "يتعين على المؤسسات العالمية أن تعمل على تعزيز التمثيل الأفريقي، وضمان التمثيل الأفريقي، والاستجابة للاحتياجات الأفريقية والإمكانات الأفريقية"

وأضاف جوتيريش: "سأواصل خلال اجتماعاتي المقبلة بما في ذلك اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا هذا الأسبوع، والذي يليه اجتماع مجموعة العشرين في الهند ومجموعة الـ 77 في كوبا - الدعوة إلى إجراء إصلاحات عميقة لجعل هذه المؤسسات أكثر استجابة لاحتياجات البلدان النامية وبلدان العالم النامي. وأفريقيا على وجه الخصوص".