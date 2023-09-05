"الأمن والتعاون الأوروبي" تعقد مؤتمرا عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اليوم

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يفتتح رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مدينة تيتوفو في شمال مقدونيا، الذي تستمر أعماله ليومين.

وأفادت المنظمة الأوروبية - في بيان الإثنين - بأن المؤتمر سوف يجمع مسئولين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والدول الشريكة إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية الأخرى.

وذكر البيان أن المؤتمر يعد فرصة لمراجعة تنفيذ الالتزامات الحالية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مع تقييم الإنجازات والنظر في السبل الممكنة للمضي قدمًا.

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية رفيعة المستوى تتضمن كلمات رئيسية يلقيها الرئيس بوجار عثماني والأمين العام للمنظمة هيلجا ماريا شميد.

وستليها ثلاث جلسات عمل تعكس جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجال المساواة بين الجنسين وسيتم استكمال جلسات العمل أيضًا بالعديد من الأحداث الجانبية.