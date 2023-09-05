الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة يبدأ غدا.. ذروته الجمعة والمحسوسة 40 درجة

كتب محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من تعرض البلاد بداية من غدا الأربعاء لارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يكون ذروته الخميس والجمعة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة نهاية الأسبوع يوم الجمعة 8 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

جنوب سيناء العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 28 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.