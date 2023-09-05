اعتماد عضوات جدد لمجلس سيدات الأعمال للغرفة التجارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

اعتمد أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية، ضم عضوات جدد لمجلس سيدات أعمال الغرفة التجارية برئاسة، آمال محمود، وبحضور أحمد إسماعيل رئيس الشؤون الاقتصادية بالغرفة، ووضع خطط استراتيجية التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة لصالح العمل الخدمي والعام.

ضم المجلس كلا من، حنان الضبع، منى مسعود، منار عدلي، أماني فرحان، إيمان عوض، هبة محمود، نورهان جمال، بسمة سلطان، ياسمين عيادة، غيتا ابراهيم نصار، نادية محمود.

وكان قد اعتمد رئيس الغرفة في وقت سابق، هيئة مكتب لجنة سيدات الأعمال والتي ضمت كلا من سارة ممدوح السيد « نائب أول»، نادية عبد الفتاح أحمد «نائب ثان»، مروة صابر يوسف «سكرتير»، نجاح محمد عرابي « سكرتير مساعد»، منال أحمد مدبولي المستشار الإعلامي، ونسمة جمال مختار محمد الزيني منسق البنوك.

وأكد الشافعي على إعداد خطة استراتيجية لإنجاز المهام المستهدفة للجنة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع النسائية المستدامة بالمحافظة، ودعم وتعزيز قطاع سيدات ورائدات الأعمال لجعل مشروعاتهن ناجحة وقادرة على المنافسة السوقية، وذلك من خلال استكشاف احتياجاتهن .

وأكدت رئيس لجنة لسيدات الاعمال، أنه سيتم تكثيف كافة الجهود، لتمكين المرأه في القطاع الخاص والاقتصادي، وتقديم المساعدة والمشورة لزيادة حجم مشروعاتهن، بحيث تكون اللجنة صوتًا للسيدة المصرية صاحبة المشروعات.

وأشارت آمال محمود ، إلى أن الفترة القادمة ستشهد دورات تدريبية تجارية تسويقية، وطرح أفكار جديدة قائمة على الابتكار، وتحسين الإنتاجية.

ووجه رئيس الغرفة التجارية، بالانفتاح على الأسواق الخارجية، حيث أن التجارة عامل أساسي في السعي للقضاء على الفقر في العالم، خاصة بعد اتفاقية بريكس ، لتدعيم سياسات الانفتاح التجاري وتسهيل النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، ناقش استعدادات جناح سيدات الأعمال، لمعرض اهلا مدارس2023، مشددا على اختيار الأنشطة المناسبة لطلاب المدارس، وأدوات مدرسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مؤكدًا أنه لا تهاون في أي زيادة بالأسعار.