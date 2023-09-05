ووجد الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 24 إلى 30 أغسطس، أن 73% من الناخبين المسجلين يعتقدون أن بايدن "أكبر من أن يترشح للرئاسة"، بينما قال 22% فقط إنه من الممكن أن يترشح مرة أخرى.



وحصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يصغره بثلاث سنوات فقط ويبلغ من العمر 77 عامًا، على تقييم أكثر إيجابية عندما تم طرح نفس السؤال على المشاركين، حيث أشار 47% ممن شملهم الاستطلاع إلى أن عمر ترامب يمثل مشكلة.



وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن أحد أكبر الصعوبات التي يواجهها بايدن في السباق الرئاسي لعام 2024 هو عمره. وهو يبلغ من العمر 80 عامًا الآن، وسيكون عمره 86 عاما في نهاية ولايته المقبلة إذا أعيد انتخابه.