ارتفاع معدل التضخم فى الفلبين إلى 5.3% خلال أغسطس الماضى

وذكرت قناة "إيه بي أس-سي بي إن" الفلبينية، أن المكتب أرجع ذلك إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية خاصة الأرز؛ ذلك إلى جانب زيادة تكلفة المواصلات.

وترجح الحكومة الفلبينية، أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف بحلول الربع الرابع من عام 2023، قبل أن يتباطأ بحلول يناير 2024 بسبب الانخفاض المحتمل في أسعار النفط العالمية.