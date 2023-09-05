اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 09:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع معدل التضخم فى الفلبين إلى 5.3% خلال أغسطس الماضى

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 08:58 ص
ارتفاع معدل التضخم فى الفلبين إلى 5.3% خلال أغسطس الماضى عملات - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مكتب الإحصاء الوطني الفلبيني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 5.3% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ 4.7% خلال الشهر السابق عليه.

وذكرت قناة "إيه بي أس-سي بي إن" الفلبينية، أن المكتب أرجع ذلك إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية خاصة الأرز؛ ذلك إلى جانب زيادة تكلفة المواصلات.

وترجح الحكومة الفلبينية، أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف بحلول الربع الرابع من عام 2023، قبل أن يتباطأ بحلول يناير 2024 بسبب الانخفاض المحتمل في أسعار النفط العالمية.

 


الفلبين

التضخم

أسعار الوقود

اسعار المواد الغذائية

الحكومة الفلبينية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة