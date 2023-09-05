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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة ليتجاوز مستوى 19ألف نقطة بمستهل التعاملات

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 10:29 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة ليتجاوز مستوى 19ألف نقطة بمستهل التعاملات البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 19035 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 22984 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 7963 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 5635 نقطة.

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