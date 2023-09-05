إقبال وتفاعل كبير من أهالى الإسماعيلية مع عروض 17 فرقة للفنون الشعبية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تزينت محافظة الإسماعيلية، بالفنون الشعبية التى قدمتها 17 فرقة مصرية وأجنبية، مساء أمس الاثنين، والتى تمثل قارات أفريقيا وأوروبا وأسيا وأمريكا، حيث نشرت البهجة بأنحاء المحافظة ولاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، ضمن مهرجانها الدولى للفنون الشعبية فى دورته الثالثة والعشرين، الذى يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وتُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وهيئة قناة السويس، وهيئة تنشيط السياحة.

وشهدت حديقة الشيخ زايد بالإسماعيلية عددا من العروض الفنية الاستعراضية، حيث قدمت فرقة سوهاج بقيادة محمد الرز فقرات "العصايا، ربابة، سوهاجية، خلخال"، وقدمت فرقة مطروح بقيادة عوام مصطفى فقرات "الترحيب، الجية، السامر"، إلى جانب فاصل غنائى للمطرب سلومة عبد الله قائد الفرقة الموسيقية، كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية فقرات "الصيادين، سمسميتى، بتغنى لمين، نوح الحمام، البدو، تنووة، الضمة" تدريب عمرو عجمى، بجانب فاصل غنائى للفنان ماهر كمال، فيما قدمت فرقة دولة إندونيسيا عرضا فنيا يعبر عن الفلكلور البلاد بفقرات "موميرا، لينغنغ نياى، الكنانة".

وفى شاطئ الفيروز أقيم عرض فنى لفرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين ناصر، قدمت به فقرات الفلكلور السكندرى الشهير المعبر عن المدينة العريقة، بينما قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية رقصاتها المعبرة عن البيئة السيناوية ومنها "الدبكة، التحية، رجال سينا" بقيادة الفنان سامح الكاشف، إلى جانب تقديم عرض فنى لفرقة دولة الهند.

أما نادى الدنفاه فشهد عروض فرقة الشرقية للفنون الشعبية وفقرات "الفرح، السقايين، الحوايا، التحميلة" تدريب الفنان أحمد واصف، كما تضمنت عروض فرقة أسوان للفنون الشعبية رقصات الفن النوبى منها "الأراجيد، السوق السياحى، الكف الجعفرى، النجرشاد، الفرح النوبى، الكاكا"، كما قدمت فرقة القلوب البيضاء لذوى الهمم عددا من الفقرات المتنوعة "التنورة، لازم نكون مع بعض، الفرح الإسماعيلاوى، يا حضرة العمدة، على إيدك، مهرجان الإسماعيلية"، بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة دولة رومانيا وتراثها الثرى.

وعلى مسرح نادى الأسرة تألقت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بفلكلورها الشعبى الجنوبى وفقرات "الصعيدى، الفلاحى، المزاوى، النوبة"، كما أقيم عرض فنى لفرق دولتى سريلانكا والمكسيك حمل كثيرا من معالم الفن الشعبى الوطنى لكلا الدولتين.

وشهدت مدينة فايد عرضا لفرقة ملوى للفنون الشعبية بقيادة محمد شحاته، وفرقة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وفرقة دولة فلسطين بفلكلورها الوطنى.

المهرجان تقيمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، ويشهد ضمن فعالياته ندوة علمية حول "استلهام وتوظيف التراث فى فرق الفنون الشعبية" تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

وافتتحت وزير الثقافة، ومحافظ الإسماعيلية، ورئيس هيئة قناة السويس، فعاليات الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، مساء الأحد الماضى بقصر ثقافة الإسماعيلية، والذى تستمر فعاليات المهرجان حتى 8 سبتمبر الحالى، ليقدم لأبناء الإسماعيلية وضيوفها باقة من الفنون الشعبية المعبرة عن أصالة وثراء فلكلور الشعوب المشاركة.