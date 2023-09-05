إصابة 9 أشخاص فى تصادم سيارتين بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بنطاق محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا بالقرب من بوابة الرسوم بمركز المنيا، حيث أسفر الحادث عن 9 مصابين جميعهم من محافظة الجيزة.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز المنيا إلى موقع الحادث تبين إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوى الغربى.