إصابة 4 أشخاص فى تصادم عدة سيارات بالشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بالطريق الإقليمي - بنها الحر، أمام قرية بني صالح بمركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة كلًا من: أحمد س ع، 28 سنة، مقيم بمركز منيا القمح، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وأحمد أ ال ع، 19 سنة، مقيم بمركز منيا القمح، بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وعبدالرحمن ع ال، 17 سنة، مقيم بمركز منيا القمح، باشتباه كسر بالفقرة القطنية واشتباه نزيف بالبطن، ومحمود ش م، 34 سنة، من محافظة الدقهلية، باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين من الأول إلى الثالث إلى مستشفى بلبيس المركزي، والمصاب الرابع إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي افسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح وكسور وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بالطريق الإقليمي - بنها الحر، أمام قرية بني صالح بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفيى بلبيس والسعديين المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.