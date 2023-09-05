إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة مع دراجة بخارية فى حدائق أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 اشخاص بسبب حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق فى حدائق أكتوبر، ونقلوا الى المستشفى، وانتقل رجال المرور الى المكان وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين واصطدامه بدراجة بخارية ونتج إصابة 4 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .

ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل كما سيتم الاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث.