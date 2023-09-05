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إصابة 3 في مشاجرة بقرية المريس ومصرع طفل 3 سنوات غرقا في قرية الضبعية بالأقصر

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:13 ص
إصابة 3 في مشاجرة بقرية المريس ومصرع طفل 3 سنوات غرقا في قرية الضبعية بالأقصر أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، مساء الاثنين، إصابة 3 مواطنين في مشاجرة بينهم واخرين في قرية المريس لخلافات بينهم، وتم نقل المصابين لمستشفي حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة أرمنت، إخطارًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين الجيران بقرية المريس، وتبادل فيها الطرفين إطلاق الخرطوش، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بينهم شقيقين، وتم على الفور استدعاء سيارات الأسعاف ونقلهم لمستشفي حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
فيما شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، مصرع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات غرقا في ترعة نجع أبو كلبة بقرية الضبعية، خلال اللهو بجوارها، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى القرنة المركزي لفحصها من رجال الطب الشرعي، لحين التصريح لذويه بالدفن، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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