إصابة 2 بطلقات نارية فى مشاجرة بسبب الخلاف على تركيب ماسورة مياه بطما سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج شخصين مصابين الأول موظف مصاب بطلق نارى حى والثانى مصاب بطلق خرطوش وتم إحالتهما إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بين طرفين وتم تبادل إطلاق النار فيها مما نتج عنه إصابة 2 وتم نقلهما للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصابين بناحية بحرى البلد بمدينة طما دائرة مركز طما

تبين "طرف أول" محمد ع م م ع - 40 سنة موظف مصابًا " طلق نارى بالفخذ الأيمن وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وبين "طرف ثان" عم الطرف الأول فرغلى م م ع 61 سنة بالمعاش مصابًا " برش خرطوش بالوجه " وتم نقله لمستشفى طما المركزى الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الأول فرد خرطوش وبحوزة الطرف الثانى فرد روسى محلى الصنع وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الأخر وإطلاق أعيره من الاسلحة المضبوطه بحوزتهما نجم عنها حدوث إصابتهما المشار إليها بسبب اعتراض الطرف الثانى على قيام الطرف الأول بتركيب ماسورة مياه من أمام منزله لتوصيلها لمسكنه تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.