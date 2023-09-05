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إزالة تعديات على الأراضى الزراعية خلال حملات بمنشأة القناطر وأبو النمرس

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:38 م
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية خلال حملات بمنشأة القناطر وأبو النمرس إزالة تعديات على أراضي زراعية بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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واصلت مراكز وأحياء محافظة الجيزة، حملاتها اليومية لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ففي مركز ومدينة أبو النمرس، شنت المحافظة حملة أسفرت عن إزالة سور من البلوك الأبيض كليا مقام بدون ترخيص بمسطح حوالي 800م بحوض الحلفاية بقرية الحرانية، وذلك تحت إشراف مبروك عمارة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، رصدت المحافظة خلال حملة مكبرة 5 حالات تعدٍ على مساحة 420م ناحية نكلا، وعلى الفور تم إزالة التعديات، بالإضافة إلى إزالة سور بالطوب البلوك على مساحة 20م طولي زراعة في المهد ناحية المنصورية، وإزالة دور أرضي عشوائي مسقوف بالخشب زراعة في المهد على مساحة 200م ناحية المنصورية، وذلك تحت إشراف محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

وأكدت محافظة الجيزة تكثيف حملاتها اليومية للتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع التشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.


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