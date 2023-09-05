اليوم السابع
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إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية فى أوسيم دون إصابات

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:51 م
إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية فى أوسيم دون إصابات حريق شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية في أوسيم دون إصابات، وقبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق بشقة سكنية، خلف السلخانة بأوسيم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين اشتعال حريق بشقة فى عقار، وتمكنوا من إخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة دون أى إصابات.

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


حريق شقة

حريق شقة باوسيم

امن الجيزة

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