اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 10:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

إحصائية روسية.. مصر من أفضل 5 وجهات سياحية لدى الروس لقضاء العطلة الصيفية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 08:39 م
إحصائية روسية.. مصر من أفضل 5 وجهات سياحية لدى الروس لقضاء العطلة الصيفية السياح الروس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عادت مصر لقائمة أفضل 5 وجهات سياحية لدي المواطنين الروس لقضاء العطلة الصيفية، وكانت القاهرة في المركز السابع فقط من حيث الشعبية بين الروس، وأعادها موسم 2023 إلى القائمة، بحسب ما نشرت "سبوتينك".

وبحسب إحصائية لشركة "ميغافون" الروسية، التي أجرت دراسة للمشتركين في خاصية "التجوال"، توصلت خلالها إلى ارتفاع أعداد السياح الروس المتوجهين إلى أفريقيا، في الفترة الممتدة من 1 يونيو، إلى 25 أغسطس.

كما ارتفع عدد المسافرين إلى تونس لـ3.5 مرات، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 37%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 123% وإيران بنسبة 115%.

وأشار التقرير لانخفاض نسبة السياح الروس الراغبين في قضاء عطلاتهم السياحية في الجزر.

 


مصر

الروس

السياحة الروسية في مصر

روسيا

العطلة الصيفية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة