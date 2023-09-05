اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

إحالة تشكيل عصابى للإتجار فى العملة بالعمرانية للمحاكمة الجنائية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 11:05 ص
إحالة تشكيل عصابى للإتجار فى العملة بالعمرانية للمحاكمة الجنائية عملات أجنبية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت النيابة العامة بالجيزة  تشكيل عصابى من 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاتجار في العملة، وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار بالعملة في العمرانية، وضبط بحوزتهم مبلغ 7 ملايين جنيه.

تم ضبط المتهمين أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية في العمرانية فتم الاشتباه بسيارة يستقلها شخصين تسير عكس الاتجاه، وتم التحفظ على اثنين من مستقليها، وبتفتيش السيارة عثر بها على 7 ملايين جنيه، واعترف المتهمان بالاتجار بالعملة بالاشتراك مع شخص ثالث تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


الاتجار في العملة

وزارة الداخلية

امن الجيزة

النيابة العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة