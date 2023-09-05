إحالة المتهم بالشروع فى قتل سائق بسبب شقة فى العمرانية للجنايات

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامه بالجيزة عامل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالشروع في قتل سائق وإصابته بسلاح أبيض في العمرانية، بسبب الخلاف على بيع شقة.

وأمرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهم وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل سائق إلى المستشفى مصابا نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في العمرانية.

بإجراء التحريات تبين أن عامل اعتدى على المجني عليه، بسبب خلاف على بيع شقة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي امرت بما سبق.