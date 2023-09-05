إحالة المتهمين بالتشاجر بالأسلحة بسبب أولوية المرور فى الزيتون للمحاكمة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الزيتون، إحالة 5 أشخاص للمحاكمة بتهمة التشاجر بالأسحلة البيضاء بسبب أولوية المرور.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً حدوث مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

قامت قوات الأمن بفحص مقطع الفيديو، وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول شخصين "مصابيان بجروح قطعية متفرقة"، طرف ثان 3 أشخاص "بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء"، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول أولوية المرور بمحل الواقعة، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.