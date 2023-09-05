إحالة أوراق قاتل شقيقته وزوجها وإشعال النيران بجسدها للمفتى

كتب أحمد إسماعيل

أحالت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أوراق المتهم ب قتل شقيقته وزوجها وإشعال النيران بجسدها، لرفضهما أقراضه مبلغا ماليا، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 5 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم على المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان و محمد فوزي محمود، وأمانة سر صبحي عبد الحميد وأشرف صلاح.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 9297 لسنة 2022 جنايات العمرانية للمتهم "ر . ص"، 39 سنة، عامل، في غضون الفترة من 6 مايو الماضي وحتى يوم 9 من ذات الشهر قتل عمداً زوج شقيقته "م . ت"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسـده غير مرة وخنقه بأداة "قطعة قماشية"، فأحدث إصاباته التي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات أن المتهم قتل عمداً شقيقته "ث . إ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسدها غير مرة، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم على أشعل النار عمداً في الشقة الخاصة بالمجني عليهما محاولا إخفاء جريمته، وسرق المنقولات الخاصة بالمجني عليهما "مبالغ مالية – هاتفين – مشغولات ذهبية"

وأشارت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض وأداة "سكين - قطعة قماشية" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني "ج . ع"، 30 سنة، سائق، أخفي متحصلات السرقة "مشغولات ذهبية" مع علمه بالجريمة المرتكبة من قبل المتهم الأول.