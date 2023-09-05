أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف إقليم دنيبروبتروفسك بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراجان"

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك صباح اليوم الثلاثاء أن الجيش الروسي قصف منطقة "سينيلنيكوف" التابعة للإقليم باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة أوراجان "MLRS" الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن ليساك قوله - في تصريح له - "فتح الروس النار من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة أوراجان على قرية فيليكا ميخائيليفكا في منطقة سينيلنيكوف مساء أمس الاثنين".

وأضاف أن إحدى القذائف الروسية أصابت منزلا منفصلا بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميره فيما لحقت أضرار بمنزلين آخرين ودراجة نارية واشتعلت النيران في مبنى منزلي.

وتابع المسئول الأوكراني أنه بالإضافة إلى ذلك، هاجم الروس مدينة نيكوبول مرتين بالمدفعية. ولحسن الحظ، ظل المدنيون سالمين.