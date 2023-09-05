"أوبرا الإسكندرية" تحتفل بذكرى رحيل بليغ حمدى الخميس المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا غنائيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام ومشاركة نجوم الفرقة وائل أبو الفتوح، محمد الخولي، أيمن مصطفي، السيد وهب الله، مروة حمدى، ولاء طلبة، دعاء رجب، شمس ابراهيم بمناسبة ذكري رحيل "ملك الموسيقي" الموسيقار بليغ حمدى وذلك على مسرح دار أوبرا الاسكندرية يوم الخميس القادم .

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من روائع بليغ حمدى والتي تغني بها نجوم الغناء في مصر والوطن العربي منها "علي قد ما حبينا،و زى العسل،حبيبتي من تكون، متي أشوفك وغيرها.

يذكر أن الموسيقار بليغ حمدى والذى لقب "بملك الموسيقى" وصاحب الموسيقى المتفردة وعبقرى الالحان قدم أعمالاً موسيقية خالدة ساهمت في إثراء الموسيقى المصرية والعربية من خلال إنتاج وافر ومتميز للعديد من الألحان لكبار المطربين بما لم يعطيه ملحن من قبل، وقد تنوعت ألحانه مابين العاطفية والوطنية والدينية والفلكلورية، شدى بها أساطين الغناء وتأبى أن تغادر ذاكرة المستمع.