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أمين الفتوى: السمسرة باسم الدين فى أداء العمرة تفرغ الشعائر من مضمونها

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 10:07 م
أمين الفتوى: السمسرة باسم الدين فى أداء العمرة تفرغ الشعائر من مضمونها الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب الأمير نصرى

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تحدث الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول إمكانية أداء عمرة لأحد الأقارب نظير مبلغ مالى، قائلا: "لم نر على مدار السنوات أن تؤدى هذه العبادات بهذه الطريقة"، متسائلا: "ما المعنى الروحانى من ذلك؟".
 
وأضاف خالد عمران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، المذاع على قناة dmc، أنه بهذه الظاهرة فالقعيد يجوز أن يوكل من ينوب عنه، ولكن لا يصح تدخل المستغلين وتسويف العبادة من مضمونها. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن السمسرة باسم الدين فى أداء العمرة تفريغ الشعائر من مضمونها.

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