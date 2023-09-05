أسعار النفط تسجل 88.80 دولار لخام برنت و85.89 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط اليوم الثلاثاء 88.80 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.89 دولار للبرميل.

وذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن طلب الدول الآسيوية على النفط شهد ارتفاعاً خلال الربع الثاني من عام 2023 بلغ نحو 590 ألف برميل/ يوم مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 31 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 2.1 مليون برميل/ يوم مقارنة بنظيره المسجل خلال العام الماضي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الطلب الصيني، الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الأسيوي وقاطرة التعافي في السوق المذكورة، بنحو 330 ألف برميل/يوم أو بنسبة 2.1% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى حوالي 16 مليون برميل/ يوم خلال الربع الثاني من عام 2023.

وأضاف التقرير أنه يأتي ذلك بدعم رئيسي من استمرار زخم الأنشطة التجارية والاجتماعية عقب رفع القيود المرتبطة بسياسة Zero Covid حيث ساهم ارتفاع حركة التنقل في تزايد الطلب على الغازولين، كما ارتفع الطلب على الديزل الذي يمثل نحو ثلث استهلاك الصين وسيتخدم في الصناعة وتزويد الشاحنات والمركبات التجارية بالوقود في قطاعي البناء والزراعة، وارتفع الطلب على وقود الطائرات في ظل تعافي قطاع السفر الجوي (لا سيما خلال عطلة عيد العمال)، وانتعش الطلب على المواد الأولية المستخدمة في قطاع البتروكيماويات. في حين تأثر الطلب الصيني سلباً بانكماش النشاط الصناعي إلى أدنى مستوياته منذ شهر فبراير 2020.