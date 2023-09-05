اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تسجل 2200 جنيه للجرام عيار 21

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:35 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تسجل 2200 جنيه للجرام عيار 21 اسعار الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر سعر الذهب صباح اليوم الثلاثاء مستهل تعاملات اليوم وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2200 جنيه للجرام بانخفاض 5 جنيهات، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1942 دولارا.

سعار الذهب اليوم:


عيار 24 يسجل 2515 جنيها.


عيار 21 يسجل 2200 جنيها.


عيار 18 يسجل 1885 جنيها.


الجنيه الذهب 17600 جنيها.


سعر الذهب عالمياً 

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم في ظل ارتفاع في مستويات الدولار الأمريكي بعد انتهاء عطلة عيد العمال في الأسواق الأمريكية، بينما تبحث الأسواق عن المزيد من الدلائل على تحركات البنك الفيدرالي القادمة بشأن أسعار الفائدة. 
 
ويتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1931 دولار للأونصة، منخفضاً بنسبة 0.3% منذ بداية جلسة اليوم يأتي هذا بعد تداولات ضعيفة خلال جلسة الأمس انخفض خلالها بنسبة 0.1%. 
 
ويميل الذهب إلى التراجع منذ بداية الأسبوع بعد تسجيله أسبوعين متتاليين من المكاسب، حيث حصل على الدعم من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي وزادت من التوقعات أن البنك الفيدرالي لن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر الجاري. 
 
ومن جهة أخرى ارتفع الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال جلسة اليوم وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، حيث ارتفع المؤشر اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى منذ 5 أشهر. 
 
ويأتي هذا التعافي الكبير في مستويات الدولار بسبب الضعف الكبير في البيانات الصينية التي صدرت اليوم، مؤشر نشاط الخدمات في الصين أظهر أبطئ وتيرة نمو في ثمانية أشهر في أغسطس، مع فشل التحفيز من الصين حتى الآن في إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل فعال، وفق جولد بيليون.
 
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات Caixin بقيمة 51.8 في أغسطس، وهو أقل من التوقعات بقراءة 53.6 وقراءة شهر يوليو بقيمة 54.1. 
 
وقد أدت البيانات الضعيفة هذه إلى لجوء المتداولين إلى الدولار الأمريكي باعتباره الملاذ الآمن، الأمر الذي ساهم في ضعف أسعار الذهب اليوم في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون المعدن النفيس سلعة تسعر بالدولار. 

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الجنيه الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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