أخبار مصر.. ارتفاع درجات الحرارة غداً بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الأربعاء، ارتفاعا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لدرجات الحرارة، غد الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 27 درجة.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء. الرئيس السيسى: يمكن تنظيم هجرة مشروعة للدول التى تعانى نقص المواليد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة حريصة على التخطيط للتأمين الصحي الشامل بشكل كامل، متابعا: "احنا حريصين على بناء احتياطات ودي كانت الفكرة كلها.. وكل دولة تشتغل في سياسات وأليات تنفيذ.. كل دولة وفق القدرات والخطط الاحتياطية أو الأرقام زي منظومة التأمين الصحي.. بتحط الاحتياطات على جنب.. علشان تجابه أي أمور تواجه المنظومة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية: "دولة صربيا لما الوزيرة اتكلمت عن موضوع المشكلة "نقص المواليد".. قد تكون فرصة كبيرة.. تنظيم الهجرة المشروعة.. الهجرة المشروعة حل مش هنودي الناس تقعد في صربيا وتاخدها.. طاقة عمل موجودة تحقق عوائد للاقتصاد في الدول دي.. توفير موارد مالية.. النظام الصحي فرصة كبيرة.. يا جماعة تصوروا حالة الهجرة الشرعية.. لمواجهة نقص العمالة في أي دولة.. يتم التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو أخر لمدة محددة".





الرئيس السيسى: "الإنجاب حرية كاملة لكن عدم تنظيمه يسبب كارثة للدولة"



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإنجاب حرية كاملة صحيح، لكن إذا لم تنظم هذه الحرية فقد تسبب كارثة للدولة.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية:"مش موافق أنه يكون فيه حرية مطلقة فى الإنجاب لناس قد لا تكون مدركة لحجم التحدي .. طيب ما هو في النهاية الدولة المصرية بتدفع الثمن".

وأشار الرئيس السيسي إلى تجربة والأتراك والصينين في تحقيق انضباط النمو السكاني.





معهد الفلك: 16 سبتمبر أول أيام ربيع الأول والمولد النبوى الأربعاء 27 سبتمبر



أيام معدودة باتت تفصلنا على موعد شهر ربيع الأول ، حيث تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن شهر ربيع الأول سيكون أول أيامه السبت 16 سبتمبر الجارى وعدته أيضا 30 يوما.

ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، يكون المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر 2023.





متحف بريطانيا يدرس إعادة حجر رشيد.. الإندبندنت تكشف تفاصيل جديدة



كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية وجود اتجاه داخل إدارة متحف البريطاني في العاصمة لندن، لاجراء مراجعات بشأن آلية رد بعض التحف والآثار والمقتنيات المتواجدة في المتحف ومن بينها حجر رشيد إلى دولها الأصلية، حيث إن تلك القطع تم اقتناؤها في الحقبة الاستعمارية لبريطانيا.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة الثلاثاء، يأتي ذلك النقاش على هامش تحقيق تم فتحه بالفعل في مسروقات تعرض لها المتحف منذ شهر، حيث واجه المتحف البريطاني فضيحة كبري بعدما تبين أن حوالي 2000 قطعة من مجموعة تاونلي ذات المستوى العالمي من المصنوعات اليدوية اليونانية والرومانية مفقودة أو مسروقة أو تالفة، وهو التحقيق الذي أنتهي بطرد بيتر هيجز، أمين المتحف الذى يتمتع بخبرة 30 عامًا ورئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية.





حكومة الهند تدرس تعديل اسم الدولة لـ"بهارات".. والقرار خلال أيام



قالت صحيفة انديا توداي الهندية إن الحكومة قد تطرح قرار بإعادة تسمية الهند باسم "بهارات" خلال الجلسة الخاصة المقبلة للبرلمان المقرر عقدها في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر، حيث يشير دستور الهند حاليًا إلى البلاد باسم "الهند" ، ولكن هناك دعوة متزايدة لتعديل ذلك إلى "بهارات" ببساطة.

وتكثف الطلب على إعادة تسمية الهند باسم بهارات من خلال تعديل الدستور وقالت المصادر إن البرلمان قد يقدم قرارًا رسميا لتغير اسم الدولة.

ووفقا للتقرير، اعرب عدد من الشخصيات السياسة البارزة عن دعهم لهذا القرار وسبق ان قالوا في دعوات علنية ان يستخدم الناس مصطلح "بهارات" بدلا من الهند مؤكدين أن هذا الأسم هو ما عرفت به البلاد منذ قرون.





وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى لشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 70.36%



اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022/2023م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 71.71% ، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 67.63 %، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 70.36%.

ثقب السور العظيم.. "حفارة" تتسبب فى أضرار غير قابلة للإصلاح فى سور الصين.. صور



تعرض جزء من سور الصين العظيم لأضرار بالغة على يد عمال البناء في مقاطعة شانشي بوسط الصين، الذين استخدموا حفارة خلال اعمال الترميم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تقول الشرطة الصينية إن شخصين يشتبه في محاولتهما إنشاء طريق مختصر لأعمال البناء الخاصة بهما تسببا في الضرر للبناء وقد تم اعتقال الاثنين وما زالت القضية قيد التحقيق.

ووفقا للتقرير، كان الرجل البالغ من العمر 38 عامًا والمرأة البالغة من العمر 55 عامًا يعملان بالقرب من المنطقة المتضررة، وهي سور الصين العظيم في القطاع رقم 32.

وفاة مراهق أمريكى إثر المشاركة فى تحدى تناول "الرقائق الحارة" على تيك توك



فى حادث مؤلم، توفى المراهق الأمريكى هاريس ولوباه، البالغ من العمر 14 عاما، بعد مشاركته فى تحدي "تيك توك" لتناول رقائق مصنوعة من الفلفل الحار للغاية، حسبما نشرت نيويورك بوست.

وحسب التقرير، أكدت الشرطة الأمريكية أن هاريس توفى فى منزله فى الأول من سبتمبر بحضور الشرطة والمسعفين، وكتبت العائلة على مواقع التواصل الاجتماعى: "كان هاريس كالنور، لقد كان شابا ذكيا وموهوب بشكل لا يصدق، وكان يحب ألعاب الفيديو ولعب كرة السلة".

هاريس ولوباه، هو طالب فى السنة الثانية فى مدرسة دوهرتى ميموريال الثانوية فى ورسستر، تناول شريحة باكى حارة للغاية فى المدرسة وسرعان ما أصيب بألم فى المعدة، حسبما قالت والدته لويس، لشبكة "إن بى سى 10 بوسطن".