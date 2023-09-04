وكيل صحة القليوبية يتفقد سير العمل بمستشفى صدر المرج.. ويؤكد: مريض الطوارئ خط أحمر

القليوبية إبراهيم سالم

قام الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبرفقته الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، والدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، بزيارة مستشفى صدر 23 يوليو التابعة لإدارة الخانكة، حيث تفقد جميع أقسام المستشفى، وبدأ بزيارة الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على تواجد الفريق الطبى، والتأكد من توافر الأدوية وكافة المستلزمات.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، فى بيان لها، أنه جاء ذلك فى إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على المتابعة الدورية والمستمرة لمنافذ تقديم الخدمات الصحية، لمتابعة سير العمل، لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، على عدم المساس بمجانية خدمات الطوارئ، وأن مريض الطوارئ خط أحمر تماماً، وأن جميع الخدمات تُقَدم لمرضى الطوارئ بالمجان، بما فيها الأشعة والتحاليل الطبية.

كما تفقدوا العيادات المسائية والمعمل والأشعة، وكذلك العمليات والرعاية المركزة، والصيدليات، واطمأنوا على حُسن سير العمل بهم، وعلى توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أوصى بترتيب وتنظيم كافة الصيدليات.

كما تفقدوا أيضًا فناء المستشفى، وتابع أعمال التطوير الجارى ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات، وخلال الزيارة أكد على ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة داخل المستشفى استعداداً للتسجيل فى الاعتماد، ومن ثَم دخول المستشفى ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل.

وفى نهاية الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وامتنانه وتقديره عن الجهد المبذول من قِبل الدولة، كما تقدم بخالص شكره لمحافظ القليوبية عن التعاون المثمر من أجل الانتهاء من تطوير المستشفى.

وأعرب أيضا، عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد الخولى مدير المستشفى والفريق المعاون له، وجميع العاملين بالمستشفى على الجهد المبذول، محفزًا إياهم ببذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.