اليوم السابع
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وسائل إعلام روسية: أوكرانيا تستهدف مدينة دونيتسك بخمس قذائف عنقودية

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 07:00 ص
وسائل إعلام روسية: أوكرانيا تستهدف مدينة دونيتسك بخمس قذائف عنقودية قصف - أرشيفية
وكالات

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قالت وسائل إعلام روسية، إن سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية استهدفت بخمس قذائف عنقودية من عيار 155 ملم منطقتي أولكساندريفكا وماكييفكا في دونيتسك.

وبحسب "روسيا اليوم" جاء في بيان المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، على قناته في "تلغرام: "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: الساعة 20:15، بلدتي ماكسيميليانوفكا وألكساندروفكا تم إطلاق 3 قذائق من عيار 155 ملم عنقودية".

وأضاف البيان: "في الساعة 21:35 قصفت القوات الأوكرانية بلدتي سيميونوفكا وميكيفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي) حيث أطلقت قذيفتين من نفس الطراز.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن القوات الأوكرانية أطلقت من الساعة 20:05 إلى 21:35 ست قذائف من طراز "ناتو" من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.

 

 


وسائل إعلام روسية

أوكرانيا

دونيتسك

قذائف عنقودية



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