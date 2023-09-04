اليوم السابع
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وزير الرى يصل إلى نيروبى للمشاركة في قمة المناخ الأفريقية

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 09:22 ص
وزير الرى يصل إلى نيروبى للمشاركة في قمة المناخ الأفريقية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى العاصمة الكينية نيروبى للمشاركة في "قمة المناخ الأفريقية" والتى تتناول ملف التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على القارة الأفريقية. 
 
وقال سويلم، إن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي حرصاً على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف الدول فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع ملف التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه وخاصة بالقارة الإفريقية .
 
وأضاف أن هذه القمة تهدف للخروج برؤية إفريقية موحده للتعامل من قضايا المناخ لعرضها خلال قمة المناخ القادمة COP28 والمزمع عقدها فى دولة الامارات العربية المتحدة خلال شهر نوفمبر المقبل . 
 
ومن المقرر أن يلتقى سويلم بالعديد من الوزراء الافارقة المعنيين بملف المياه ، وكبار مسئولى المياه بالمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالمياه .
 
 

وزير الرى

افريقيا

قمة المناخ

القارة الافريقية



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