اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023 بعد قليل

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 10:00 ص
وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023 بعد قليل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2023 للدور الثاني بعد قليل، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني وتعلن رسمياً صباح اليوم بعد انتهاء تجميع النتيجة ومراجعتها.
 
وينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث من المقرر أن يعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى النتيجة خلال الساعات القادمة.
 
وتعلن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة برقم الجلوس حيث يتيح اليوم السابع الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وتظهر نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجات فى المواد والمجموع الكلى للطالب فى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023.
 
 

التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه للدور الثاني

نتيجة الدور الثاني للثانويه العامه 2023

الاستعلام عن نتيجه الثانويه العامه للدور الثاني 2023

اخبار مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة