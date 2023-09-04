وزيرة التجارة الأمريكية: لدينا مخاوف من استثمارات الصين في الولايات المتحدة

وكالات

قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، إن هناك "مخاوف مشروعة" بشأن الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، من حيث صلتها بالأمن القومي.

وأضافت ريموندولـ CNN : يجب أن نكون واقعيين بشأن هذه المخاوف، وبالتالي، إلى الحد الذي يؤدي فيه شراء المستثمرين الصينيين، الأراضي الزراعية، والشركات الأمريكية، إلى تآكل أمننا القومي، يجب علينا إيقافه".

وسافرت وزيرة التجارة الأمريكية إلى بكين وشنغهاي، الأسبوع الماضي، لمناقشة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية ومجالات التعاون المحتملة.

وأمضت ريموندو، وهي أول وزيرة تجارة أمريكية تزور الصين منذ سنوات، وقتها في محاولة استعادة الاتصالات مع نظرائها الصينيين.