ورش حرفية بمركز شباب بلطيم تحت شعار "حرفتك صنعتك"

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز شباب بلطيم، ورش حرفية ضمن مبادرة "حرفتك صنعتك" بمركز شباب بلطيم ، بمشاركة 20 من أعضاء أندية الفتاة والتطوع، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة"، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن ورش العمل تقدم للشباب دعماً للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار طاقات ومهارات الشباب والفتيات، وتمكين الشباب من إنشاء المشروعات الصغيرة، وتأتي ضمن فعاليات مبادرة صيف شبابنا بمراكز الشباب.

تضمنت الورشة تدريب الفتيات والشباب على تصميم الأبجورات، قدمتها هالة فراج، موجه تربية فنية بالتربية والتعليم بكفرالشيخ، بإشراف الاستاذه نجوى صلاح، وكيل الوزارة وبإشراف تنفيذى مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ غادة راشد، مسؤل أندية الفتاة بالمديرية، وفريق عمل المركز.