ورشة لتدريب الفتيات وندوة للتعريف بالسيرة النبوية الشريفة في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة شباب فوه، ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات والحلي، بمركز شباب فوه بمشاركة 30 فتاة من عضوات أندية الفتاة وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة، معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة، والفتاة المصرية، لتمكينهن اقتصادياً بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.

كما نظمت إدارة شباب بيلا، ندوة للتعريف بالسيرة النبوية الشريفة، بمركز شباب ابشان ضمن فعاليات مبادرة «صيف شبابنا»، بمشاركة 60 طليعا وطليعة من أعضاء مراكز الشباب، بهدف إرساء مفاهيم التسامح والقدوة الحسنة لدى النشء.

تناولت سيرة النبى العطرة المليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتُعمَّر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقع عملى في حياتنا والقراءة العصرية للسيرة النبوية وتطبيقها أصبح ضرورة ملحَّة في ظلِّ ما نعيشه من أحداث وفتن تتطلب منّا التمسك بأخلاق النبى السمحة.