نائب محافظ الإسكندرية يتابع فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة ببشاير الخير

الإسكندرية جاكلين منير

تابع الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير 1، 2 والتى تنفذ بالتعاون بين صندوق مكتبات مصر العامة وقصور الثقافة، وذلك تفعيلًا أهداف الدولة المصرية لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان الواعى.

كما تابع نائب المحافظ مدى جاهزية شنايش الأمطار ومتابعة أعمال التطهير بمنطقة بشاير الخير تمهيدا لاستقبال موسم الشتاء.

وقد أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ لافتتاح معرض أهلا مدارسنا وذلك بحضور المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، المقام بمدرسة أميرة لطفى بمنطقة بشاير الخير 3,5 خلال الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية وعدد من مكتبات وشركات بيع المستلزمات والأدوات المدرسية وذلك بأسعار مخفضة بنسبة خصم تصل من 20 إلى 25%

وخلال الافتتاح، تفقد الدكتور احمد جمال المعرض الذى يضم 4 أجنحة لمستلزمات الدراسة والملابس والأدوات الرياضية، ويوفر كل مستلزمات المدارس بأسعار خاصة فى إطار استقبال العام الدراسى الجديد.

جاء ذلك بتواجد المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب والعميد أيمن عبد الفتاح نائب مدير أمن مشروع التطوير الحضارى (بشاير الخير).