نائب محافظ أسوان تتفقد أعمال مشروع ممشى أبو سمبل السياحى بطول 600 متر

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبوسمبل السياحية بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ 40%، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والآثار.

وأثناء الجولة التفقدية التى رافقها خلالها محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية ومدير المشروع، تفقدت نائب المحافظ مشروع إنشاء حديقة بكار بوسط المدينة على مساحة 800 م2 حيث وجهت بأهمية نهوه فى أسرع وقت.

وفى السياق نفسه، شددت الدكتورة غادة أبو زيد، على الجهة المنفذة لمشروع الممشى السياحى بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لنهو هذا المشروع الحيوى الذى يأتى ضمن الرؤية المتكاملة التى قام بوضعها محافظ أسوان بشأن خلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية التى تشهدها مختلف مدن ومراكز المحافظة حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان.

وأشارت نائبة المحافظ، إلى استكمال المرحلة الثانية لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة إدفو ، وأيضاً بإنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية ، والذى يشتمل على إنشاء التكاسى والإنترلوك ، مع تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى بالمدينة وتركيب البلدورات ، وقاعدة الديكور للأعمدة ، وكذا أحواض الزهور المضيئة ، فضلاً عن برجولات وأعمدة إنارة ديكورية تحمل الهوية البصرية للمحافظة ، بالإضافة إلى إنشاء كافية ودورات مياه عمومية مجهزة بوحدة للمواطنين من القادرين باختلاف ومرتادى الممشى السياحى ، وعمل الرامبات للتيسير على حركة ذوى الهمم لاستمتاعهم بالبانوراما الجمالية داخل الممشى السياحى عند الانتهاء منه فى ثوبه الجديد.