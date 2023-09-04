منطقة أسوان الأزهرية تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

عقد الدكتور سيد حسن، مدير عام منطقة أسوان للعلوم الدينية والعربية، اليوم الاثنين، اجتماعا بمديري المراحل ومديري الإدارات التعليمية، لمناقشة استعدادات المنطقة للعام الدراسي الجديد.

فى بداية الاجتماع قدّم الدكتور سيد حسن، التهنئة للحضور بمناسبة قرب انطلاق العام الدراسي الجديد٢٠٢٣ /٢٠٢٤م، متمنياً أن تحقق فيه المنطقة مزيداً من الإنجازات والنجاحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير العملية التعليمية بالمعاهد، مؤكدا على ضرورة العمل على استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الأزهرى، وفق الضوابط والشروط المعلن عنها من قطاع المعاهد الأزهرية.

وشدد مدير عام المنطقة على ضرورة توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالعملية التعليمية قبل بدء الدراسة، ومتابعة نظافة وصيانة المعاهد، وإعداد تقارير مصورة بذلك، تقدم للمنطقة، مع متابعة مستمرة من موجهي العموم والموجهين، مؤكدا على ضرورة ضبط جداول المعلمين قبل بداية الدراسة، وسد العجز فيها قدر الإمكان، ووفقا للوائح المقررة لذلك.

من جانبه، نبّه محمود أحمد، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، على ضرورة استعداد وجاهزية الإدارات التعليمية لإجراء مسابقة القبول للطلاب المحولين من التربية والتعليم إلي الأزهر، والتى تنطلق غداً الثلاثاء 2023/9/5، وتستمر حتى الخميس 2023/9/7، وفق الجدول المعلن عنه من المنطقة.