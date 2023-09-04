مندوب مصر يسلم رئاسة الجامعة العربية للمغرب فى بداية اجتماع المندوبين الدائمين

بيشوى رمزى

انطلق منذ قليل، اجتماع الدورة 160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة، وذلك تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية المقرر انعقاده الأربعاء المقبل.

وخلال الجلسة، أعلم مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، السفير محمد مصطفى عرفي، تسليم رئاسة الدورة الجديدة لدولة المغرب.

ومن جانبه، قال عرفي، في كلمته أمام المجلس، العمل خلال المجلس هو عمل سياسي بامتياز، يقوم على تجاوز الخلافات، وتحقيق التوافق بين الدول العربية، وهو ما تحقق بالفعل في قرار عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية.