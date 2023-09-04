وأوضحت الشرطة الكندية ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية ـ أن إطلاق النار وقع فى موقف للسيارات فى مركز للمؤتمرات جنوب المدينة، حيث كان يقام فيه حفلا زفاف منفصلان، مشيرة إلى أن رجلين يعيشان في تورونتو قتلا جراء الحادث وثمة أمريكيين بين المصابين الستة.

من جانبه قال المفتش فى الشرطة الكندية مارتن جرولكس إنه" ليس لدينا أي دليل يشير إلى أن حادث إطلاق النار هو جريمة كراهية ترتبط بالعرق أو المعتقدات الدينية، لكننا لا نستبعد هذا الخيار".

وتشهد عدد من المدن الكندية زيادة ملحوظة في العنف المسلح خلال السنوات الأخيرة، بحيث باتت عمليات إطلاق النار متكررة على نحو متزايد، وذلك وفقا للحكومة الكندية.