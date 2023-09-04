اليوم السابع
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مقتل شاب تعرض لاعتداء خلال مشاجرة فى المنيرة الغربية

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 06:28 م
مقتل شاب تعرض لاعتداء خلال مشاجرة فى المنيرة الغربية حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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فقد شاب حياته خلال مشاجرة بمنطقة المنيرة الغربية، حيث تعرض مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بمنطقة المنيرة الغربية، بإجراء التحريات بإشراف المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشخص آخر، نتيجة خلافات بينهما مما أسفر عن إصابته ومصرعه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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مشاجرة بالمنيرة

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