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مطار ساو باولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 05:30 م
مطار ساو باولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران مطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران
كتب محمود عبد الغني

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استقبل مطار جوارولوس الدولي بمدينة ساوباولو البرازيلية، أولى رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة وساوباولو، الرحلة رقم MS3910 بأحدث طائرات الشركة من طراز B787-9 دريم لاينر. 
 
وتعتبر هذه الرحلة هي الرحلة الأولى في تاريخ الشركة لهذا الخط. 
 
جدير بالذكر أن مصر للطيران سوف تسير رحلة خاصة إلي مدينة ساوباولو البرازيلية كل أسبوعين.
 
مطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران (3)
مطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران 

مطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران (1)
مطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران 

مطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران (2)
مطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

ساوباولو



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