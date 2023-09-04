مصرع وإصابة 3 أشخاص داخل مول تحت الإنشاء في التجمع بالقاهرة الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في انهيار حائط داخل مول تحت الإنشاء بالتجمع وعلى الفور انتقل رجال المرور والأسعاف الى مكان البلاغ ويحقق رجال المباحث في الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل..

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين نتيجة حدوث انهيار داخل مول تجارى تحت الانشاء بجوار كوبري محمد نجيب في شارع التسعين بالتجمع وعلى الفور انتقل رجال الحماية والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أثناء قيام العمال بأعمال إنشائية وقع انهيار حائط مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثة والمصابين فيما يستمع رجال الشرطة إلى أقوال الشهود وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة وتحرير المحضر اللازم .