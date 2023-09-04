مصرع مدرس صدمته سيارة بالشارع فى مدينة ناصر بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى مدرس يبلغ من العمر 50 سنة مصرعه على إثر إصطدام سيارة به من الخلف أثناء إستقلاله لدراجته البخارية بدائرة قسم ثان سوهاج تم نقل الجثة للمستشفى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية بالشارع دائرة قسم شرطة ثان سوهاج ووجود متوفى تم رفع أثار الحادث عقب توقفه جزئيا وتمت إعادة حركة السير.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بوجود حادث تصادم ومتوفـي بمدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج تبين أن طرفـي الحادث كلاً من السيارة " ميكروباص " قيادة المدعو صابر ع ن ش 34 سنة سائق ومقيم دائرة مركز أخميم الدراجة البخارية قيادة المدعو معروف ع ه ا 50 سنة مدرس ومقيم بناحية دائرة مركز أخميم.

وتبين وقوع الحادث نتيجة إختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة وإصطدامها من الخلف بالدراجة البخارية نجم عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وبسؤال قائد السيارة والمدعو ضاحي ع ه ا 44 سنة صاحب شركة ومقيم بذات الناحية شقيق المتوفـي أفاد بمضمون ما تقدم ونفيا الأخير الشبهة الجنائية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.