مصرع عاملين إثر حادث تصادم سيارة ودراجة نارية فى مدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

لقى عاملين مصرعهم بسبب حادث تصادم سيارة ودراجة ناريةأعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة السائق واصطدامه بدراجة نارية ونتج وفاة عاملين ونقلوا جميعهم الى المستشفى .