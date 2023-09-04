مصرع عاملين إثر حادث تصادم سيارة ودراجة نارية فى مدينة 6 أكتوبر

لقى عاملين مصرعهم بسبب حادث تصادم سيارة ودراجة ناريةأعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة السائق واصطدامه بدراجة نارية ونتج وفاة عاملين ونقلوا جميعهم الى المستشفى .
ووضع بمواد قانون المرور الحالى، مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة، ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات:
- داخل المدن:
40 كيلو مترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات .
60 كيلو مترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.
- داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:
40 كيلو مترا لكل أنواع المركبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة