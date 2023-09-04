مصرع طفلة بعد تناولها مادة غذائية مجهولة المصدر بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقيت طفلة، 12 سنة، مصرعها، لتناولها مادة غذائية مجهولة المصدر من أحد المحال التجارية، وجرى نقلها لمستشفى الحامول المركزي، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة، لبيان أسباب وفاتها، والتصريح بالدفن عقب إجراء عملية التشريح، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولا إلى حقيقتها.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بتلقى المركز إشارة من نقطة شرطة مستشفى الحامول المركزي بوصول الطفلة "فريدة.ع.ح.ا"، 12 عامًا، وتقيم بقرية السحايت التابعة لمركز الحامول مصابة بقيء وإسهال، وتوفيت أثناء تلقيها العلاج.

انتقل مأمور المركز رفقة رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، إلى مستشفى الحامول المركزي، وبسؤال أهلية الطفلة قرروا تناولها مادة غذائية للأطفال من أحد المحال التجارية ما أدى إلى تعرضها لحالة مرضية سيئة عبارة عن إصابتها بقيء وإسهال وتوفيت متأثرة بحالتها المرضية.

و بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة المتوفاة أفاد بعدم الجزم بسبب الوفاة، ويترك الأمر للطب الشرعي لمعرفة سبب الوفا، تحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفلة.