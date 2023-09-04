مصادرة 3400 عبلة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء بالشرقية

وأفاد بيان التموين بالشرقية، بأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية بالإشتراك مع قطاع وسط الشرقيه بناءاً علي المعلومات الواردة تليفونياً إلى مديرية تموين الشرقية والتي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من السجائر المحلية والأجنبية بناحية الإبراهيمية بهدف الإحتكار وإعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع و أسفرت الحملة عن تحرير محضرين أحدهما بناحية الحبش برقم 6043 لسنة 2023 والآخر بناحية مدينة الإبراهيميه وتحرير محضر جنح رقم 6042 لسنة 2023 وتم التحفظ على عدد 3400 علبة سجائر محليه واجنبيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.