مدارس أمريكا تلجأ للدراسة 4 أيام أسبوعيا فى ظل تحديات عديدة منها نقص المعلمين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن مئات المقاطعات المدرسية فى الولايات المتحدة تسعى لمحاربة أزمة نقص المدرسين ورفع جودة الحياة لطلابها من خلال إجراء تغيير كبير يتمثل فى أن تكون الدراسة لأربعة أيام فى الأسبوع.

وكان اللجوء إلى العمل لأربعة أيام فى الأسبوع قد تزايد بين الشركات والمدارس الأمريكية منذ بداية وباء كورونا، حيث وجد كثيرون مزايا فى وجود يوم عطلة إضافة. وفى المدارس، يحصل أغلب الطلاب والمعلمين على يوم الجمعة أو الاثنين عطلة مع وجود أيام دراسة أطول باقى الأسبوع لتعويض اليوم الناقص.

وقال أرون بالاس، أستاذ علم الاجتماع والتعليم فى كلية المعلمين بجامعة كولومبيا، إن عدد المقاطعات المدرسية التي تطبق الدراسة 4 أيام بالأسبوع قد وصل إلى 850 مقاطعة على المستوى الوطنى، وكان عددها 650 فقط قبل عامين، وهناك صعود فى هذا الاتجاه.

ويأتى هذا الاتجاه جزئيا ردا على مشكلات تتعلق بالتعليم تجلت خلال الوباء منها ارتفاع نسب الغياب ونقص المعلمين.

ولجأ الحاكم فى العديد من الولايات إلى حلول مبتكرة لمعالجة نقص المدرسين بما فى ذلك الاستعانة بمعلمين من ولايات أخرى أو المخضرمين للتدريس فى الفصول.

وتم تطبيق نظام الدراسة أربع أيام بالأسبوع إلى حد كبير فى مجتمعات أصغر تواجه المشكلة وفقا لبالاس.

وتابع قائلا إن العديد من المقاطعات الريفية الصغيرة قد جذبت بصعوبة المعلمين، والنظرية هي أن المعلمين سيقدرون يوم إضافى يمكن أن يمضوه مع عائلاتهم، والذى يمكن أن يسمح للدرس بالاستعداد والتخطيط.

وهناك سبب آخر يتعلق بزيادة نسبة الحضور، فلان الكثير من المقاطعات التي تستخدم نظام الأربعة أيام دراسة ريفية، فقد يكون هناك رحلات طويلة للأطفال، كما أن تقليل عدد الأيام يحد من عدد الرحلات الطويلة للوصول إلى المدرسة والمشاركة فى الأحداث المدرسية.