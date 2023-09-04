اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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محافظ مطروح يستقبل قنصل عام السعودية بالإسكندرية

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 03:26 م
محافظ مطروح يستقبل قنصل عام السعودية بالإسكندرية جانب من اللقاء
الإسكندرية أسماء على بدر

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قام مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية بزيارة لمحافظة مطروح استقبله خلالها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين،  في ديوان عام المحافظة.
 
استعرض الطرفان متانة وعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وجمهورية مصر العربية وقيادتهما والشعبين السعودي والمصري الشقيقين. وتناول اللقاء استعراضاً للاستثمارات السعودية في محافظة مطروح على الأخص في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي والعدد المتزايد من السياح السعوديين للمحافظة.
 
 كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين القنصلية ومحافظة مطروح وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.
 
 
 

الاسكندرية

اخبار المحافظات

محافظ مطروح

قنصل السعودية



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