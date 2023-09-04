محافظ كفر الشيخ: تقديم خدمات طبية لـ 1048 مواطنا بقافلة بقرية الخاشعة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية الخاشعة بمركز بلطيم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية, الدكتور طارق الشربيني.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، فجرى توفر 11 عيادات متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، والمسالك، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، وأمراض الأنف والأذن، وقد استفاد من خدمات العيادات 1048 مواطن خلال اليومين، وتم إجراء 195 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 50 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 636 مواطنا.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ 75 مواطن خلال القافلة، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ8 مرضى، وتم تحويل 13 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.